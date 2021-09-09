Milid isminin anlamı nedir, Milid ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gamze isminin anlamı nedir, Gamze ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aşk 101'de piyano çalan kız kim? Ece Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? | Aşk 102 piyano çalan kızYerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşının çıkış tarihi belli oldu mu? İşte son durum...Bezen isminin anlamı nedir, Bezen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beste isminin anlamı nedir, Beste ne demektir? Kuranda geçiyor mu?9 Eylül 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Acun Ilıca, eski dostunu ziyarette bulunduKYK 6.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2021?Aygen isminin anlamı nedir, Aygen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/12 için bekleyiş sürerken 2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav sonucu ne zaman açıklanır? soruları gündeme geldi. ÖSYM'den gelen açıklama ile 2021 ALES 2 sınavının tarihi belli oldu. İşte, ALES sınavıyla ilgili merak edilenler...

2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2021 ALES 2 sınavının tarihi belli oldu. ALES 2 sınavı, bu yıl da belli aralıklarla düzenlenecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sınav tarihi hakkında detaylar haberimizde. Peki, 2021 ALES ne zaman? Geç başvuru ne zaman?  ALES 2021/1  sınav sonucu ne zaman açıklanır?

2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

ALES 2021/2 NE ZAMAN?

2021-ALES/1, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) giriş belgeleri yayımlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

SINAVDA HES KODU ŞARTI!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçlarını 14 Ekim 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT