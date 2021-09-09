2021 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES /2 sınav tarihi 2021

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2021 ALES 2 sınavının tarihi belli oldu. ALES 2 sınavı, bu yıl da belli aralıklarla düzenlenecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sınav tarihi hakkında detaylar haberimizde. Peki, 2021 ALES ne zaman? Geç başvuru ne zaman? ALES 2021/1 sınav sonucu ne zaman açıklanır?

ALES 2021/2 NE ZAMAN?

2021-ALES/1, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) giriş belgeleri yayımlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

SINAVDA HES KODU ŞARTI!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçlarını 14 Ekim 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.