2021 Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910287
202910287 | Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202910287 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 60+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 410,16032
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 479,01599
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 24977
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202910287
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 410,16032
Tavan Puan: 479,01599
Başarı Sıralaması: 24977
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+0
Yerleşen 2020 – 2021: 60
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 403,01624
Tavan Puan: 408,04027
Başarı Sıralaması: 23215
Kontenjan 2019: 11+0
Yerleşen 2019: 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 386,60993
Tavan Puan: 398,18564
Başarı Sıralaması : 28000
Kontenjan 2018 : 16+0
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,6174
Tavan Puan: 430,07672
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19763
Kontenjan 2017 : 15+0
Yerleşen 2017 : 15
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.