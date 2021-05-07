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2021 Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910287

202910287 | Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910287

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Altınbaş Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202910287 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 60+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 410,16032

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 479,01599

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 24977

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910287   

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,16032

Tavan Puan: 479,01599

Başarı Sıralaması: 24977

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+0

Yerleşen 2020 – 2021: 60

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,01624

Tavan Puan: 408,04027

Başarı Sıralaması:  23215

Kontenjan 2019:  11+0

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 386,60993

Tavan Puan: 398,18564

Başarı Sıralaması :  28000

Kontenjan 2018 :  16+0

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,6174

Tavan Puan: 430,07672

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  19763

Kontenjan 2017 :  15+0

Yerleşen 2017 : 15

taban-puan.jpg

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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