2021 Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100910161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 331,42367

Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100910161

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 331,42367

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 432,95271

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 37

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,38366

Tavan Puan: 300,17388

Başarı Sıralaması : 278000

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,50752

Tavan Puan: 406,55319

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 198078

Kontenjan 2017 : 56+2

Yerleşen 2017 : 58

Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Amasya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.