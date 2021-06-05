2021 Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 100950151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 242,60163

Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1014180

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950151

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,60163

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1014180

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,566

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1025111

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52