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2021 Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950151

100950151 | Amasya Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Amasya Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya  ilinde bulunan Amasya Üniversitesi     Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 100950151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi   , Devlet , Aşçılık  Bölümü , Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 242,60163

Amasya Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Amasya Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1014180

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950151   

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,60163

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1014180

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,566

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1025111

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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