2021 Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100990031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 100990031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü , Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 236,1121

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tavan Puan: ---

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1092126

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990031

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,1121

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1092126

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,61803

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1199644

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41