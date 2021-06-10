2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban, Tavan Puan | 1125724072021 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2006903822021 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2006518842021 Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1018900502021 Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1021900442021 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2065525172021 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2065524322021 Kütahya Dumlupınar Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1032901982021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 1036900792021 Osmaniye Korkut Ata Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108570508
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100990031

2021 Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100990031

100990031 | Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Amasya Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100990031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Amasya Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya  ilinde bulunan Amasya Üniversitesi     Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü tercih kod numarası 100990031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü , Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban Puanı: 236,1121

Amasya Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Amasya Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1092126

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100990031   

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,1121

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1092126

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,61803

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1199644

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT