2021 Anadolu Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan | 101011192
101011192 | Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2500+63 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümüne 2563 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 231,67387
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 394,25866
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 639694
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101011192
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 231,67387
Tavan Puan: 394,25866
Başarı Sıralaması: 639694
Kontenjan 2020 – 2021 : 2500+63
Yerleşen 2020 – 2021: 2563
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,25893
Tavan Puan: 407,56824
Başarı Sıralaması: 630867
Kontenjan 2019: 2750+69
Yerleşen 2019: 2819
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 253,38959
Tavan Puan: 464,32146
Başarı Sıralaması : 549000
Kontenjan 2018 : 2500+63
Yerleşen 2018 : 2563
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,30699
Tavan Puan: 456,75336
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 493805
Kontenjan 2017 : 2000+50
Yerleşen 2017 : 2050
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.