2021 Anadolu Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan | 101011192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2500+63 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümüne 2563 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 231,67387

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 394,25866

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 639694

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011192

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 231,67387

Tavan Puan: 394,25866

Başarı Sıralaması: 639694

Kontenjan 2020 – 2021 : 2500+63

Yerleşen 2020 – 2021: 2563

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,25893

Tavan Puan: 407,56824

Başarı Sıralaması: 630867

Kontenjan 2019: 2750+69

Yerleşen 2019: 2819

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,38959

Tavan Puan: 464,32146

Başarı Sıralaması : 549000

Kontenjan 2018 : 2500+63

Yerleşen 2018 : 2563

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,30699

Tavan Puan: 456,75336

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 493805

Kontenjan 2017 : 2000+50

Yerleşen 2017 : 2050

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.