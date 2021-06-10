2021 Anadolu Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101051261

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1100+28 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.128 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 260,19612

Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 814983

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051261

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 260,19612

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 814983

Kontenjan 2020 – 2021 : 1100+28

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.128

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,46747

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1078225

Kontenjan 2019: 1500+38

Yerleşen 2019: Doldu-1538