2021 Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010104
101010104 | Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101010104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Fransızca Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Fransızca Öğretmenliği Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 348,94618
Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 398,13979
Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30419
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010104
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 348,94618
Tavan Puan: 398,13979
Başarı Sıralaması: 30419
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,91769
Tavan Puan: 383,66315
Başarı Sıralaması: 30150
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 321,56423
Tavan Puan: 420,45622
Başarı Sıralaması : 30700
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,24496
Tavan Puan: 404,25234
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 29844
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.