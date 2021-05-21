2021 Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010104

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101010104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Fransızca Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Fransızca Öğretmenliği Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 348,94618

Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 398,13979

Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30419

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010104

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,94618

Tavan Puan: 398,13979

Başarı Sıralaması: 30419

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,91769

Tavan Puan: 383,66315

Başarı Sıralaması: 30150

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 321,56423

Tavan Puan: 420,45622

Başarı Sıralaması : 30700

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,24496

Tavan Puan: 404,25234

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 29844

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.