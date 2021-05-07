2021 Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010255

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101010255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 355+9 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 364 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 434,23615

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 477,29466

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10725

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010255

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 434,23615

Tavan Puan: 477,29466

Başarı Sıralaması: 10725

Kontenjan 2020 – 2021 : 355+9

Yerleşen 2020 – 2021: 364

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,38275

Tavan Puan: 439,22981

Başarı Sıralaması: 15758

Kontenjan 2019: 350+9

Yerleşen 2019: 359

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 397,96242

Tavan Puan: 449,78073

Başarı Sıralaması : 19300

Kontenjan 2018 : 360+9

Yerleşen 2018 : 369

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,67341

Tavan Puan: 465,84097

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 16200

Kontenjan 2017 : 380+10

Yerleşen 2017 : 390

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.