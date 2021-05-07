2021 Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010255
101010255 | Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101010255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 355+9 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 364 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 434,23615
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 477,29466
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10725
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010255
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 434,23615
Tavan Puan: 477,29466
Başarı Sıralaması: 10725
Kontenjan 2020 – 2021 : 355+9
Yerleşen 2020 – 2021: 364
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 413,38275
Tavan Puan: 439,22981
Başarı Sıralaması: 15758
Kontenjan 2019: 350+9
Yerleşen 2019: 359
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 397,96242
Tavan Puan: 449,78073
Başarı Sıralaması : 19300
Kontenjan 2018 : 360+9
Yerleşen 2018 : 369
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,67341
Tavan Puan: 465,84097
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 16200
Kontenjan 2017 : 380+10
Yerleşen 2017 : 390
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.