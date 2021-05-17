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2021 Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101010343

101010343 | Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101010343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İletişim Bilimleri Fakültesi   İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü tercih kod numarası 101010343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban Puanı: 338,49459

Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Tavan Puan: 426,72154

Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 87909

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010343   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,49459

Tavan Puan: 426,72154

Başarı Sıralaması: 87909

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,739

Tavan Puan: 387,87045

Başarı Sıralaması:  93106

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 329,99445

Tavan Puan: 398,84255

Başarı Sıralaması :  105000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,40754

Tavan Puan: 428,26363

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  97058

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

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Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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