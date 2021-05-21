2021 Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101010122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 433,01927

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 460,81710

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8237

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010122

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 433,01927

Tavan Puan: 460,81710

Başarı Sıralaması: 8237

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,71455

Tavan Puan: 451,09539

Başarı Sıralaması: 9007

Kontenjan 2019: 140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 416,52274

Tavan Puan: 488,49652

Başarı Sıralaması : 8760

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,46814

Tavan Puan: 475,68548

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6829

Kontenjan 2017 : 160+4

Yerleşen 2017 : 164

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.