2021 Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010122
101010122 | Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101010122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 433,01927
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 460,81710
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8237
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010122
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 433,01927
Tavan Puan: 460,81710
Başarı Sıralaması: 8237
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 425,71455
Tavan Puan: 451,09539
Başarı Sıralaması: 9007
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 416,52274
Tavan Puan: 488,49652
Başarı Sıralaması : 8760
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,46814
Tavan Puan: 475,68548
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 6829
Kontenjan 2017 : 160+4
Yerleşen 2017 : 164
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.