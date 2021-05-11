2021 Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010767
101010767 | Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , İşletme (Açıköğretim) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 700+18 kişidir. 2020 yılında İşletme (Açıköğretim) Bölümüne 718 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 220,94685
Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 393,31003
Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 862991
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010767
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 220,94685
Tavan Puan: 393,31003
Başarı Sıralaması: 862991
Kontenjan 2020 – 2021 : 700+18
Yerleşen 2020 – 2021: 718
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 388,13853
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 1000+25
Yerleşen 2019: 637
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 389,20234
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 2000+50
Yerleşen 2018 : 562
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 392,78160
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 9000+225
Yerleşen 2017 : 271
Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.