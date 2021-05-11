2021 Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010758
101010758 | Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010758 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Maliye (Açıköğretim) Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında Maliye (Açıköğretim) Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 215,15614
Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 378,06227
Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 926605
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010758
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisat Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 215,15614
Tavan Puan: 378,06227
Başarı Sıralaması: 926605
Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8
Yerleşen 2020 – 2021: 308
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 341,38129
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 500+13
Yerleşen 2019: 232
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 344,33395
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 2000+50
Yerleşen 2018 : 188
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 409,27742
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 4000+100
Yerleşen 2017 : 124
Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.