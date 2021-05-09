2021 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010325
101010325 | Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 101010325 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 300,43967
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 341,54581
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 289976
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010325
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 300,43967
Tavan Puan: 341,54581
Başarı Sıralaması: 289976
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,44889
Tavan Puan: 362,12454
Başarı Sıralaması: 262170
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 282,73365
Tavan Puan: 332,23113
Başarı Sıralaması : 255000
Kontenjan 2018 : 110+3
Yerleşen 2018 : 113
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,38596
Tavan Puan: 344,04572
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 160307
Kontenjan 2017 : 110+3
Yerleşen 2017 : 113
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.