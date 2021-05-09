2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3001903172021 Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2055103072021 Ankara Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2095100319 Mayıs 2021 Resmi Gazete kararları | Resmi Gazete'de bugün (09.05.2021)2021 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1010103252021 Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1011101392021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puan| 2027904682021 Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2061102382021 Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1069108942021 İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208710111
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010325

2021 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010325

101010325 | Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010325

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 101010325 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 300,43967

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 341,54581

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 289976

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010325   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,43967

Tavan Puan: 341,54581

Başarı Sıralaması: 289976

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,44889

Tavan Puan: 362,12454

Başarı Sıralaması:  262170

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 282,73365

Tavan Puan: 332,23113

Başarı Sıralaması :  255000

Kontenjan 2018 :  110+3

Yerleşen 2018 : 113

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,38596

Tavan Puan: 344,04572

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  160307

Kontenjan 2017 :  110+3

Yerleşen 2017 : 113

taban-puan.jpg

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT