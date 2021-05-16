2021 Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101011305
101011305 | Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101011305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 409,55365
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 474,92565
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8375
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101011305
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 409,55365
Tavan Puan: 474,92565
Başarı Sıralaması: 8375
Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4
Yerleşen 2020 – 2021: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 411,3283
Tavan Puan: 464,14545
Başarı Sıralaması: 9179
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 400,12914
Tavan Puan: 459,16099
Başarı Sıralaması : 9070
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 154
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 419,02995
Tavan Puan: 471,17089
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15092
Kontenjan 2017 : 150+4
Yerleşen 2017 : 154
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.