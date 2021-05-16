2021 Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101011305

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101011305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 409,55365

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 474,92565

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8375

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011305

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 409,55365

Tavan Puan: 474,92565

Başarı Sıralaması: 8375

Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4

Yerleşen 2020 – 2021: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,3283

Tavan Puan: 464,14545

Başarı Sıralaması: 9179

Kontenjan 2019: 140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 400,12914

Tavan Puan: 459,16099

Başarı Sıralaması : 9070

Kontenjan 2018 : 150+4

Yerleşen 2018 : 154

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,02995

Tavan Puan: 471,17089

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15092

Kontenjan 2017 : 150+4

Yerleşen 2017 : 154

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.