2021 Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050403
101050403 | Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101050403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 241,62757
Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---
Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1025830
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050403
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eskişehir Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 241,62757
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1025830
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,6293
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1050000
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62