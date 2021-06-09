2021 Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050403

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101050403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 241,62757

Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1025830

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050403

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eskişehir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,62757

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1025830

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,6293

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1050000

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62