2021 Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010907

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 101010907 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 373,15076

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 478,07963

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 23297

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010907

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,15076

Tavan Puan: 478,07963

Başarı Sıralaması: 23297

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,04005

Tavan Puan: 436,87754

Başarı Sıralaması: 19184

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 364,19622

Tavan Puan: 412,89027

Başarı Sıralaması : 19700

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,41539

Tavan Puan: 442,18262

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21775

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.