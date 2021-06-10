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2021 Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101090536

101090536 | Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101090536

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi     Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 101090536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü , Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: ---

Anadolu Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090536   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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