2021 Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101090536
101090536 | Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101090536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü , Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: ---
Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---
Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101090536
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0
Yerleşen 2020 – 2021: ---
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---