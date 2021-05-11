2021 Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101011226
101011226 | Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1750+44 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 1794 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 227,04681
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 477,51931
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 792606
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101011226
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 227,04681
Tavan Puan: 477,51931
Başarı Sıralaması: 792606
Kontenjan 2020 – 2021 : 1750+44
Yerleşen 2020 – 2021: 1794
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,50391
Tavan Puan: 407,71507
Başarı Sıralaması: 742984
Kontenjan 2019: 1750+44
Yerleşen 2019: 1794
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 232,18138
Tavan Puan: 448,72417
Başarı Sıralaması : 609000
Kontenjan 2018 : 1500+38
Yerleşen 2018 : 1538
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 366,46650
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 2000+50
Yerleşen 2017 : 765
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.