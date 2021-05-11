2021 Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101011226

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1750+44 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 1794 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 227,04681

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 477,51931

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 792606

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011226

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 227,04681

Tavan Puan: 477,51931

Başarı Sıralaması: 792606

Kontenjan 2020 – 2021 : 1750+44

Yerleşen 2020 – 2021: 1794

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,50391

Tavan Puan: 407,71507

Başarı Sıralaması: 742984

Kontenjan 2019: 1750+44

Yerleşen 2019: 1794

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,18138

Tavan Puan: 448,72417

Başarı Sıralaması : 609000

Kontenjan 2018 : 1500+38

Yerleşen 2018 : 1538

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 366,46650

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 2000+50

Yerleşen 2017 : 765

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.