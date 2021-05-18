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2021 Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010043

101010043 | Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü tercih kod numarası 101010043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban Puanı: 302,63652

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Tavan Puan: 392,00922

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Başarı Sıralaması: 203944

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010043   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 302,63652

Tavan Puan: 392,00922

Başarı Sıralaması: 203944

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,3053

Tavan Puan: 391,59346

Başarı Sıralaması:  222365

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,31949

Tavan Puan: 386,80515

Başarı Sıralaması :  260000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,1497

Tavan Puan: 380,38738

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  207935

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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