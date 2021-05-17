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2021 Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010361

101010361 | Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010361

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İletişim Bilimleri Fakültesi   Sinema ve Televizyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü tercih kod numarası 101010361 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon   Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon   Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon   Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Taban Puanı: 360,747

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Tavan Puan: 502,57928

Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 47019

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010361   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,747

Tavan Puan: 502,57928

Başarı Sıralaması: 47019

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: 77

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,17818

Tavan Puan: 473,42283

Başarı Sıralaması:  39143

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 363,37632

Tavan Puan: 414,70099

Başarı Sıralaması :  37900

Kontenjan 2018 :  55+2

Yerleşen 2018 : 57

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,43914

Tavan Puan: 447,85626

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  44889

Kontenjan 2017 :  55+2

Yerleşen 2017 : 57

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Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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