2021 Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010361
101010361 | Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 101010361 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sinema ve Televizyon Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 360,747
Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Tavan Puan: 502,57928
Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 47019
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010361
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 360,747
Tavan Puan: 502,57928
Başarı Sıralaması: 47019
Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2
Yerleşen 2020 – 2021: 77
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 374,17818
Tavan Puan: 473,42283
Başarı Sıralaması: 39143
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 363,37632
Tavan Puan: 414,70099
Başarı Sıralaması : 37900
Kontenjan 2018 : 55+2
Yerleşen 2018 : 57
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,43914
Tavan Puan: 447,85626
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 44889
Kontenjan 2017 : 55+2
Yerleşen 2017 : 57
Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.