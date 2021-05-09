2021 Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101011208

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümüne 513 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 267,8632

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 386,01208

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 458038

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011208

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 267,8632

Tavan Puan: 386,01208

Başarı Sıralaması: 458038

Kontenjan 2020 – 2021 : 500+13

Yerleşen 2020 – 2021: 513

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,14935

Tavan Puan: 388,77007

Başarı Sıralaması: 442557

Kontenjan 2019: 500+13

Yerleşen 2019: 513

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,14837

Tavan Puan: 363,91060

Başarı Sıralaması : 364000

Kontenjan 2018 : 500+13

Yerleşen 2018 : 513

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,83908

Tavan Puan: 418,56797

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 250976

Kontenjan 2017 : 500+13

Yerleşen 2017 : 513

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.