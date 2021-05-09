2021 Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101011208
101011208 | Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümüne 513 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 267,8632
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 386,01208
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 458038
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101011208
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 267,8632
Tavan Puan: 386,01208
Başarı Sıralaması: 458038
Kontenjan 2020 – 2021 : 500+13
Yerleşen 2020 – 2021: 513
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,14935
Tavan Puan: 388,77007
Başarı Sıralaması: 442557
Kontenjan 2019: 500+13
Yerleşen 2019: 513
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 262,14837
Tavan Puan: 363,91060
Başarı Sıralaması : 364000
Kontenjan 2018 : 500+13
Yerleşen 2018 : 513
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,83908
Tavan Puan: 418,56797
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 250976
Kontenjan 2017 : 500+13
Yerleşen 2017 : 513
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.