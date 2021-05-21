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2021 Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101011023

101011023 | Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101011023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   Turizm Fakültesi   Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101011023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 369,60413

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 413,69111

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 24272

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011023   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,60413

Tavan Puan: 413,69111

Başarı Sıralaması: 24272

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,3027

Tavan Puan: 474,15743

Başarı Sıralaması:  26679

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,99557

Tavan Puan: 403,34336

Başarı Sıralaması :  26000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,59029

Tavan Puan: 454,90625

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  24584

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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