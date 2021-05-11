2021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010837
101010837 | Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010837 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümüne 410 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 212,37175
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 410,53541
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 950350
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010837
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisat Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 212,37175
Tavan Puan: 410,53541
Başarı Sıralaması: 950350
Kontenjan 2020 – 2021 : 400+10
Yerleşen 2020 – 2021: 410
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 385,11194
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 500+13
Yerleşen 2019: 321
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 362,78396
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 2000+50
Yerleşen 2018 : 312
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 406,23004
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 5000+125
Yerleşen 2017 : 444
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.