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2021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010837

101010837 | Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010837

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İktisat Fakültesi   Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010837 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümüne 410 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 212,37175

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 410,53541

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 950350

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010837   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 212,37175

Tavan Puan: 410,53541

Başarı Sıralaması: 950350

Kontenjan 2020 – 2021 : 400+10

Yerleşen 2020 – 2021: 410

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 385,11194

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  500+13

Yerleşen 2019: 321

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 362,78396

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  2000+50

Yerleşen 2018 : 312

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 406,23004

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  5000+125

Yerleşen 2017 : 444

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Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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