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2021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101090547

101090547 | Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101090547

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 221,43015

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 348,97130

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 857188

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090547   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 221,43015

Tavan Puan: 348,97130

Başarı Sıralaması: 857188

Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8

Yerleşen 2020 – 2021: 308

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  500+13

Yerleşen 2019: 265

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  1000+25

Yerleşen 2018 : 273

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  2000+50

Yerleşen 2017 : 142

taban-puan.jpg

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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