2021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101090547
101090547 | Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 221,43015
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 348,97130
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 857188
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101090547
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 221,43015
Tavan Puan: 348,97130
Başarı Sıralaması: 857188
Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8
Yerleşen 2020 – 2021: 308
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 500+13
Yerleşen 2019: 265
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 1000+25
Yerleşen 2018 : 273
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 2000+50
Yerleşen 2017 : 142
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.