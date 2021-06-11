2021 Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1800+45 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.845 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 191,30822

Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1688080

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051279

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 191,30822

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1688080

Kontenjan 2020 – 2021 : 1800+45

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.845

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 2000+50

Yerleşen 2019: Dolmadı-2031