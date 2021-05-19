2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111712214
111712214 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111712214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 215,60872
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 287,07263
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 769989
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111712214
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,60872
Tavan Puan: 287,07263
Başarı Sıralaması: 769989
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,00701
Tavan Puan: 300,75217
Başarı Sıralaması: 752351
Kontenjan 2019: 16+1
Yerleşen 2019: 17
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 228,2452
Tavan Puan: 289,41159
Başarı Sıralaması : 806000
Kontenjan 2018 : 16+1
Yerleşen 2018 : 17
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,40121
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 299917
Kontenjan 2017 : 6+1
Yerleşen 2017 : 7
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.