2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111712214

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111712214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 215,60872

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 287,07263

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 769989

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712214

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,60872

Tavan Puan: 287,07263

Başarı Sıralaması: 769989

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,00701

Tavan Puan: 300,75217

Başarı Sıralaması: 752351

Kontenjan 2019: 16+1

Yerleşen 2019: 17

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,2452

Tavan Puan: 289,41159

Başarı Sıralaması : 806000

Kontenjan 2018 : 16+1

Yerleşen 2018 : 17

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,40121

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 299917

Kontenjan 2017 : 6+1

Yerleşen 2017 : 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.