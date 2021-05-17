2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111711985
111711985 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111711985 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 337,25683
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 369,24268
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 90808
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111711985
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,25683
Tavan Puan: 369,24268
Başarı Sıralaması: 90808
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,2294
Tavan Puan: 398,71286
Başarı Sıralaması: 91835
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 331,89724
Tavan Puan: 404,70381
Başarı Sıralaması : 99800
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,58225
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 71370
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.