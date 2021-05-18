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2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111712241

111712241 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111712241

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü tercih kod numarası 111712241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü kontenjanı 6+1 kişidir. 2020 yılında Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü Taban Puanı: 284,90781

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü Tavan Puan: 307,01513

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü Başarı Sıralaması: 288235

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712241   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,90781

Tavan Puan: 307,01513

Başarı Sıralaması: 288235

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+1

Yerleşen 2020 – 2021: 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,94747

Tavan Puan: 324,47333

Başarı Sıralaması:  336751

Kontenjan 2019:  6+1

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,75502

Tavan Puan: 307,54278

Başarı Sıralaması :  292000

Kontenjan 2018 :  6+1

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,43268

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  193365

Kontenjan 2017 :  6+1

Yerleşen 2017 : 7

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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