2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111712241
111712241 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111712241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 6+1 kişidir. 2020 yılında Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 284,90781
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 307,01513
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 288235
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111712241
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 284,90781
Tavan Puan: 307,01513
Başarı Sıralaması: 288235
Kontenjan 2020 – 2021 : 6+1
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,94747
Tavan Puan: 324,47333
Başarı Sıralaması: 336751
Kontenjan 2019: 6+1
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 286,75502
Tavan Puan: 307,54278
Başarı Sıralaması : 292000
Kontenjan 2018 : 6+1
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,43268
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 193365
Kontenjan 2017 : 6+1
Yerleşen 2017 : 7
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.