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2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111710518

111710518 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111710518

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü tercih kod numarası 111710518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban Puanı: 338,52411

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Tavan Puan: 372,46782

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Başarı Sıralaması: 87825

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111710518   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,52411

Tavan Puan: 372,46782

Başarı Sıralaması: 87825

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,52925

Tavan Puan: 399,38967

Başarı Sıralaması:  76918

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,22434

Tavan Puan: 410,42647

Başarı Sıralaması :  86000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,02341

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  72173

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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