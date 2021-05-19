2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711825
111711825 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111711825 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 17+1 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 241,44613
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 273,78129
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 566016
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111711825
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 241,44613
Tavan Puan: 273,78129
Başarı Sıralaması: 566016
Kontenjan 2020 – 2021 : 17+1
Yerleşen 2020 – 2021: 18
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,21175
Tavan Puan: 286,39564
Başarı Sıralaması: 550206
Kontenjan 2019: 17+1
Yerleşen 2019: 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 250,16245
Tavan Puan: 297,45714
Başarı Sıralaması : 580000
Kontenjan 2018 : 17+1
Yerleşen 2018 : 18
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,69849
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 318206
Kontenjan 2017 : 17+1
Yerleşen 2017 : 18
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.