2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 111710439

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü tercih kod numarası 111710439 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Ekonometri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Ekonometri Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban Puanı: 263,8652

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Tavan Puan: 297,43630

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Başarı Sıralaması: 483626

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111710439

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,8652

Tavan Puan: 297,43630

Başarı Sıralaması: 483626

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,07991

Tavan Puan: 284,57301

Başarı Sıralaması: 487775

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,85224

Tavan Puan: 291,31745

Başarı Sıralaması : 543000

Kontenjan 2018 : 85+3

Yerleşen 2018 : 88

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,36049

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 194607

Kontenjan 2017 : 85+3

Yerleşen 2017 : 88

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.