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2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111790315

111790315 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111790315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   El Sanatları   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü tercih kod numarası 111790315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , El Sanatları   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin El Sanatları   Bölümü kontenjanı 24+1 kişidir. 2020 yılında El Sanatları   Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü Taban Puanı: 274,94077

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü Tavan Puan: 410,53525

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü Başarı Sıralaması: 343258

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111790315   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,94077

Tavan Puan: 410,53525

Başarı Sıralaması: 343258

Kontenjan 2020 – 2021 : 24+1

Yerleşen 2020 – 2021: 25

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,8149

Tavan Puan: 370,46695

Başarı Sıralaması:  302637

Kontenjan 2019:  24+1

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 278,91985

Tavan Puan: 320,58620

Başarı Sıralaması :  342000

Kontenjan 2018 :  24+1

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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