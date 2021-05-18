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2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111711755

111711755 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111711755

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Fotoğraf ve Video   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü tercih kod numarası 111711755 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Fotoğraf ve Video   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf ve Video   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Fotoğraf ve Video   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Taban Puanı: 315,3985

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Tavan Puan: 374,72556

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü Başarı Sıralaması: 154591

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111711755   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,3985

Tavan Puan: 374,72556

Başarı Sıralaması: 154591

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,56451

Tavan Puan: 359,20968

Başarı Sıralaması:  169750

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 309,97023

Tavan Puan: 387,90535

Başarı Sıralaması :  174000

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,71869

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  130008

Kontenjan 2017 :  30+1

Yerleşen 2017 : 31

taban-puan.jpg

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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