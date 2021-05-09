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2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111710448

111710448 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111710448

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 111710448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 306,36668

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 356,48386

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 266027

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111710448   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,36668

Tavan Puan: 356,48386

Başarı Sıralaması: 266027

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,70474

Tavan Puan: 334,15300

Başarı Sıralaması:  265477

Kontenjan 2019:  140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,6159

Tavan Puan: 345,47937

Başarı Sıralaması :  260000

Kontenjan 2018 :  160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,65447

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  138135

Kontenjan 2017 :  160+4

Yerleşen 2017 : 164

taban-puan.jpg

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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