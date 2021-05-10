2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111712268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 111712268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 7+1 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 250,96658

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 277,52341

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 576045

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712268

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,96658

Tavan Puan: 277,52341

Başarı Sıralaması: 576045

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+1

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,45549

Tavan Puan: 261,89815

Başarı Sıralaması: 644203

Kontenjan 2019: 7+1

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 226,16488

Tavan Puan: 273,44578

Başarı Sıralaması : 664000

Kontenjan 2018 : 7+1

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,11776

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 321976

Kontenjan 2017 : 7+1

Yerleşen 2017 : 8

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.