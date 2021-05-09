2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 111711667

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Tapu Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü tercih kod numarası 111711667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Tapu Kadastro Bölümü , Tapu Kadastro Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tapu Kadastro Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanı: 315,84953

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Tavan Puan: 380,72998

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 231141

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111711667

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Tapu Kadastro Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,84953

Tavan Puan: 380,72998

Başarı Sıralaması: 231141

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,85273

Tavan Puan: 342,69384

Başarı Sıralaması: 228139

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,22142

Tavan Puan: 356,95185

Başarı Sıralaması : 240000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,52035

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 275536

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.