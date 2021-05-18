2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111711543
111711543 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 111711543 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 298,91112
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 335,83176
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 220160
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111711543
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 298,91112
Tavan Puan: 335,83176
Başarı Sıralaması: 220160
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,24846
Tavan Puan: 360,59235
Başarı Sıralaması: 213332
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 302,63101
Tavan Puan: 353,59211
Başarı Sıralaması : 207000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,42758
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 156256
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.