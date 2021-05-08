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2021 Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210010

209210010 | Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210010

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 209210010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Medipol Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 394,19674

Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 401,38538

Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 44247

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209210010   

ÜNİVERSİTE: Ankara Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,19674

Tavan Puan: 401,38538

Başarı Sıralaması: 44247

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,57027

Tavan Puan: 395,60237

Başarı Sıralaması:  45692

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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