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2021 Ankara Sosyal Bilimler Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110910114

110910114 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birim tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Sosyal Bilimler Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110910114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi   KKTC Akademik Birim   Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 110910114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü , KKTC Akademik Birim bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 24+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 372,87145

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110910114   

ÜNİVERSİTE: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: KKTC Akademik Birim

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 372,87145

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 24+0

Yerleşen 2020 – 2021: 16

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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