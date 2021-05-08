2021 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110910086
110910086 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 110910086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi , Devlet , Ekonomi Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Ekonomi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 325,98965
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Tavan Puan: 406,07532
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 198135
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110910086
ÜNİVERSİTE: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,98965
Tavan Puan: 406,07532
Başarı Sıralaması: 198135
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,32868
Tavan Puan: 343,36152
Başarı Sıralaması: 208298
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,04705
Tavan Puan: 334,54646
Başarı Sıralaması : 224000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,20583
Tavan Puan: 395,93742
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 175907
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.