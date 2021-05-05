2021 Ankara Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101110387

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101110387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 310,34353

Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110387

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 310,34353

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 325,00053

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 295,01585

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 302,68266

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 18

Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.