2021 Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Antropoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü tercih kod numarası 101110033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Antropoloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antropoloji Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Antropoloji Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban Puanı: 263,12763

Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Tavan Puan: 400,51661

Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 488561

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110033

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,12763

Tavan Puan: 400,51661

Başarı Sıralaması: 488561

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,49282

Tavan Puan: 332,45636

Başarı Sıralaması: 447197

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,87736

Tavan Puan: 343,40321

Başarı Sıralaması : 473000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,32536

Tavan Puan: 372,04274

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 275143

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.