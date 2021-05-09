2021 Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110033
101110033 | Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Antropoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü tercih kod numarası 101110033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Antropoloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antropoloji Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Antropoloji Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban Puanı: 263,12763
Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Tavan Puan: 400,51661
Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 488561
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110033
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 263,12763
Tavan Puan: 400,51661
Başarı Sıralaması: 488561
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,49282
Tavan Puan: 332,45636
Başarı Sıralaması: 447197
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 246,87736
Tavan Puan: 343,40321
Başarı Sıralaması : 473000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,32536
Tavan Puan: 372,04274
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 275143
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.