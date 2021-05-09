2021 Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110051
101110051 | Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 101110051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Arkeoloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Arkeoloji Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 308,61078
Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tavan Puan: 423,63355
Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 257508
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110051
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 308,61078
Tavan Puan: 423,63355
Başarı Sıralaması: 257508
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,92306
Tavan Puan: 369,29841
Başarı Sıralaması: 321626
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.