2021 Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101111385

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101111385 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 259,74912

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 421,06355

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 511565

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101111385

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,74912

Tavan Puan: 421,06355

Başarı Sıralaması: 511565

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,3117

Tavan Puan: 375,87219

Başarı Sıralaması: 501623

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,87149

Tavan Puan: 341,99077

Başarı Sıralaması : 481000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,72693

Tavan Puan: 389,17229

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 187153

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.