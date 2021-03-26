2021 Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101110678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 414,44041
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 472,27202
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 85960
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110678
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 414,44041
Tavan Puan: 472,27202
Başarı Sıralaması: 85960
Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5
Yerleşen 2020 – 2021: 185
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,93405
Tavan Puan: 442,35558
Başarı Sıralaması: 92436
Kontenjan 2019: 180+5
Yerleşen 2019: 185
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 343,21079
Tavan Puan: 404,35499
Başarı Sıralaması : 98800
Kontenjan 2018 : 180+5
Yerleşen 2018 : 185
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 351,65281
Tavan Puan: 432,15635
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 87363
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.