2021 Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101110678 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 414,44041

Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 472,27202

Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 85960

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110678

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,44041

Tavan Puan: 472,27202

Başarı Sıralaması: 85960

Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5

Yerleşen 2020 – 2021: 185

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,93405

Tavan Puan: 442,35558

Başarı Sıralaması: 92436

Kontenjan 2019: 180+5

Yerleşen 2019: 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,21079

Tavan Puan: 404,35499

Başarı Sıralaması : 98800

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 185

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,65281

Tavan Puan: 432,15635

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 87363

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.