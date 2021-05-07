2021 Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110518
101110518 | Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101110518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 550+14 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 564 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 467,40221
Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 519,38327
Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 3434
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110518
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 467,40221
Tavan Puan: 519,38327
Başarı Sıralaması: 3434
Kontenjan 2020 – 2021 : 550+14
Yerleşen 2020 – 2021: 564
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 449,5527
Tavan Puan: 514,79702
Başarı Sıralaması: 3469
Kontenjan 2019: 550+14
Yerleşen 2019: 564
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 438,30669
Tavan Puan: 512,25950
Başarı Sıralaması : 3410
Kontenjan 2018 : 600+15
Yerleşen 2018 : 615
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 458,62584
Tavan Puan: 520,12680
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 5421
Kontenjan 2017 : 630+16
Yerleşen 2017 : 646
Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.