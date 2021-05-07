2021 Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110518

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101110518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 550+14 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 564 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 467,40221

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 519,38327

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 3434

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110518

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 467,40221

Tavan Puan: 519,38327

Başarı Sıralaması: 3434

Kontenjan 2020 – 2021 : 550+14

Yerleşen 2020 – 2021: 564

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 449,5527

Tavan Puan: 514,79702

Başarı Sıralaması: 3469

Kontenjan 2019: 550+14

Yerleşen 2019: 564

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 438,30669

Tavan Puan: 512,25950

Başarı Sıralaması : 3410

Kontenjan 2018 : 600+15

Yerleşen 2018 : 615

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,62584

Tavan Puan: 520,12680

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 5421

Kontenjan 2017 : 630+16

Yerleşen 2017 : 646

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.