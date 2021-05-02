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2021 Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111313

101111313 | Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111313

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Fen Fakültesi   Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 101111313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 338,01792

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 420,10505

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 177430

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101111313   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,01792

Tavan Puan: 420,10505

Başarı Sıralaması: 177430

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,48216

Tavan Puan: 383,36885

Başarı Sıralaması:  210391

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,61986

Tavan Puan: 365,41677

Başarı Sıralaması :  233000

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,35742

Tavan Puan: 343,47952

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  184245

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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