2021 Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Sümeroloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sümeroloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü tercih kod numarası 101110315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Sümeroloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sümeroloji Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Sümeroloji Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban Puanı: 290,07231

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Tavan Puan: 380,09997

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Başarı Sıralaması: 261752

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110315

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,07231

Tavan Puan: 380,09997

Başarı Sıralaması: 261752

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,71041

Tavan Puan: 415,44972

Başarı Sıralaması: 229920

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,57139

Tavan Puan: 338,44554

Başarı Sıralaması : 275000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,09572

Tavan Puan: 347,24837

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 268083

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.