2021 Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110315
101110315 | Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Sümeroloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sümeroloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü tercih kod numarası 101110315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Sümeroloji Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sümeroloji Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Sümeroloji Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Taban Puanı: 290,07231
Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Tavan Puan: 380,09997
Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü Başarı Sıralaması: 261752
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110315
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 290,07231
Tavan Puan: 380,09997
Başarı Sıralaması: 261752
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,71041
Tavan Puan: 415,44972
Başarı Sıralaması: 229920
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,57139
Tavan Puan: 338,44554
Başarı Sıralaması : 275000
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,09572
Tavan Puan: 347,24837
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 268083
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sümeroloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.