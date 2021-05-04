2021 Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111004

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101111004 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Süt Teknolojisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Süt Teknolojisi Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,10575

Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: 261,33175

Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 537468

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101111004

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,10575

Tavan Puan: 261,33175

Başarı Sıralaması: 537468

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 277,64687

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 307,33787

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,39029

Tavan Puan: 273,08667

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 299691

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.